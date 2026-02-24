HEMA is 100: de woelige weg van volkswinkel tot retailreus

Wat in 1926 begon als de Hollandse Eenheidsprijzen Maatschappij Amsterdam groeide uit tot een iconische retailketen. Vandaag, precies een eeuw – en een resem oorlogen, overnames en financiële crises – later, houdt HEMA nog steeds stand als “warenhuis voor het volk”.

Het arme/rijke neefje van De Bijenkorf

Wist je dat HEMA letterlijk het neefje was van De Bijenkorf? H.E.M.A. – toen nog met de puntjes, want voluit Hollandse Eenheidsprijzen Maatschappij Amsterdam – werd in 1926 opgericht door Arthur Isaac en Leo Meyer, als een bescheiden eenheidsprijzenwinkel in de Amsterdamse Kalverstraat. De winkel moest een betaalbaar alternatief zijn voor chique warenhuizen zoals De Bijenkorf, gericht op de arbeidersklasse.