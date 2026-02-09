Hoe Auchan-familie bouwt op vastgoed: retailreus wordt stadsontwikkelaar

Het fundament van de machtige retailfamilie Mulliez, eigenaars van Auchan, Leroy Merlin, Decathlon en meer? Vastgoedpoot Ceetrus, die een portefeuille van circa 8 miljard euro in 11 landen beheert en evolueert van stille hoeksteen naar strategische groeimotor.

Van beheerder naar ontwikkelaar

De familie Mulliez zet vol in op vastgoed om de inkomstenbronnen te verruimen, zeker nu het rijk van de hypermarkt uit is. Waar vastgoedpoot Ceetrus ooit vooral winkelgalerijen naast hypermarkten beheerde, opereert de divisie vandaag als volwaardig ontwikkelaar. De focus verschuift richting gemengde projecten en stedelijke herontwikkeling, zo blijkt uit een analyse van vakblad FRS.