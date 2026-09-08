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Geschreven door Pauline Neerman
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Hoe Kaufland Bol uitdaagt met nieuwe Nederlandse marktplaats

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Algemeen8 september, 2026

De Nederlandse online marktplaats van Lidl-zusterketen Kaufland is vanaf nu live. Kaufland.nl start met 9 miljoen artikelen in ruim 6.400 categorieën en zo’n 3.000 aangesloten verkopers. Een gewaagde zet, want de Nederlandse e-commercemarkt is (door Bol) al sterk ontwikkeld, zoals Amazon eerder kon vaststellen.

Puur als platform

Een nieuwe grote buitenlandse speler betreedt de Nederlandse markt: de marktplaats van Kaufland is al actief in Duitsland, Frankrijk, Italië, Polen, Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Spanje volgt binnenkort, waardoor Kaufland naar eigen zeggen een netwerk van marktplaatsen in negen Europese landen uitbouwt. Achter het platform staat Schwarz Group, het concern dat ook Lidl controleert.

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