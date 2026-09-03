België - NL
België - NL
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Geschreven door Pauline Neerman
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Pakjestaks remt kleine zendingen, maar Chinese webshops schakelen snel

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Algemeen3 september, 2026
Shutterstock

De Europese heffing op goedkope e-commercezendingen levert België miljoenen op en halveert bijna het aantal kleine pakjes via Luik. Toch lijkt de stroom goedkope Chinese producten nauwelijks af te nemen: Shein, Temu en Alibaba bundelen bestellingen, sturen meer bulkzendingen en leggen voorraden aan in Europa.

“Al concrete effecten”

Sinds 1 juli heft de Europese Unie 3 euro douanerecht per productcategorie op e-commercezendingen van buiten de EU met een waarde tot 150 euro. In de eerste zeven weken inde de Belgische douane zo 223,7 miljoen euro. België houdt daarvan 25% zelf; minister van Financiën Jan Jambon verwacht dit jaar ongeveer 208 miljoen euro voor de Belgische staatskas.

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