Pakjestaks remt kleine zendingen, maar Chinese webshops schakelen snel

De Europese heffing op goedkope e-commercezendingen levert België miljoenen op en halveert bijna het aantal kleine pakjes via Luik. Toch lijkt de stroom goedkope Chinese producten nauwelijks af te nemen: Shein, Temu en Alibaba bundelen bestellingen, sturen meer bulkzendingen en leggen voorraden aan in Europa.

“Al concrete effecten”

Sinds 1 juli heft de Europese Unie 3 euro douanerecht per productcategorie op e-commercezendingen van buiten de EU met een waarde tot 150 euro. In de eerste zeven weken inde de Belgische douane zo 223,7 miljoen euro. België houdt daarvan 25% zelf; minister van Financiën Jan Jambon verwacht dit jaar ongeveer 208 miljoen euro voor de Belgische staatskas.