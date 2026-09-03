Woluwe Shopping Center doet nieuwe poging tot uitbreiding

De eigenaar van het Woluwe Shopping Center in Sint-Lambrechts-Woluwe, stelt volgende week een nieuw uitbreidingsproject voor aan de buurtbewoners. Het is niet de eerste poging van de investeerder.

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Volgende week stelt Eurocommercial, de Nederlandse eigenaar van het Woluwe Shopping Center, een nieuw uitbreidingsproject voor aan de omwonenden. De vastgoedinvesteerder, die het Brusselse winkelcentrum in 2018 verwierf, deed al eerdere voorstellen om het project uit te breiden. Een expansieplan met 8.000 m² aan extra winkeloppervlak, 71 appartementen en een ondergrondse parkeergarage van twee verdiepingen, werd in 2023 afgewezen.