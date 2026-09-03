Dit zijn de kanshebbers op een Comeos Award

Naast de vertrouwde Mercuriusprijs voor het meest innovatieve retailconcept reikt retailfederatie Comeos dit jaar voor het eerst ook de Cupidoprijs voor de meest veelbelovende retail-start-up en de Comeos Student Award uit.

Innovatie stimuleren

Met de drie prijzen wil Comeos innovatie in de brede retailsector stimuleren. Retailers, start-ups en studenten kijken elk vanuit een andere invalshoek naar de uitdagingen van de handel. Retailers kennen de dagelijkse realiteit van winkels en webshops, start-ups ontwikkelen nieuwe oplossingen voor concrete uitdagingen en studenten brengen inzichten en wetenschappelijke kennis aan.

“Innovatie ontstaat vandaag overal. In winkels, bij start-ups en in de aula’s van onze hogescholen en universiteiten. Retailers kennen de uitdagingen van de praktijk, start-ups brengen nieuwe technologieën en ideeën, en studenten kijken met een frisse blik naar de sector. Met de Comeos Awards brengen we die drie krachten voor het eerst samen en geven we innovatie in de handel een podium,” zegt Pascal De Greef, CEO van Comeos. Op 14 oktober worden de awards uitgereikt. In totaal maken dertien projecten een kans.

Mercuriusprijs: voor gevestigde retailers

De Mercuriusprijs bekroont het bedrijf met het meest innovatieve concept van België. De jury beoordeelt de kandidaten op innovatie, strategische relevantie, impact op klanten, medewerkers, duurzaamheid en financiën, en op het inspirerende karakter van het project voor de sector. Vorig jaar won e5. Dit jaar maken vijf kandidaten kans op het Mercuriusbeeldje.

– Delitraiteur begeleidt food start-ups van concept tot in het winkelrek via de Deli Innov’ Challenge.

– IKEA Belgium test een AI-camera die automatisch meet hoeveel voedsel op het bord blijft liggen in het restaurant. Daarmee is België het eerste IKEA-land dat deze technologie inzet.

– Prego! positioneert zich als Italiaanse traiteur van de nieuwe generatie, tussen restaurant, traiteur en grootdistributie in.

– ToyChamp Holding bracht ToyChamp, DreamLand, FUN en de speelgoedafdelingen van Cora samen onder één merk: DreamLand.

– Veepee geeft e-commerceretouren een tweede leven via het geautomatiseerde systeem Re-turn. Sinds 2020 werden zo meer dan twee miljoen producten opnieuw verkocht.

Cupidoprijs: voor retail-start-ups

De Cupidoprijs wordt dit jaar voor het eerst uitgereikt en bekroont de start-up met de meest veelbelovende oplossing voor de retailsector. De jury kijkt naar innovatie, relevantie voor retail en groeipotentieel. Vijf start-ups zijn genomineerd.

– Jobr brengt retailers rechtstreeks in contact met kandidaten voor jobs op de winkelvloer, zonder tussenkomst van een interimkantoor.

– Palmki combineert identificatie en betalen via het aderpatroon in de handpalm, zonder kaart, badge of smartphone.

– Patotter ontwikkelt vriesverse groentemaaltijden voor baby’s en creëert daarmee een nieuwe categorie in de diepvriesafdeling.

– Sumura ontwikkelde slimme laad- en slotpalen voor elektrische fietsen aan winkels.

– Trosort digitaliseert, waardeert en sorteert tweedehandskleding automatisch via SortMate.

Comeos Student Award: vanuit de academische wereld

Ook de Comeos Student Award wordt voor het eerst uitgereikt. De prijs werd ontwikkeld samen met KU Leuven Campus Antwerpen en bekroont het meest creatieve retailconcept van de nieuwe generatie retailtalent. Twintig studenten, verdeeld over tien teams, kregen de opdracht een optimale customer journey te ontwerpen via conversational commerce, vertrekkend van wetenschappelijke inzichten en een concrete uitdaging van een retailer.

Tijdens een pitch voor vertegenwoordigers van de Belgische retailsector en professor Els Breugelmans werden drie finalistenteams geselecteerd. Zij werkten oplossingen uit voor concrete uitdagingen van Bel&Bo, Decathlon en AVA.

Praktisch

De Comeos Awards vinden plaats op woensdag 14 oktober 2026 in Dome Eventhall, Lambermontlaan 1 in Brussel, van 14.30 uur tot 23.00 uur. Op het programma staan de Innovation Talks, een receptie, de uitreiking van de drie awards en een walking dinner.

Volledig programma en inschrijvingen: www.comeosawards.be.