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Geschreven door Pauline Neerman
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YouTube en Amazon zetten aanval in op TikTok Shop

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Algemeen3 september, 2026

YouTube maakt Amazon tot affiliatepartner van zijn shoppingplatform: creators kunnen producten van de webwinkel voortaan rechtstreeks in video’s en livestreams taggen. YouTube wil zo van e-commerce een volgende groeipijler maken en de achterstand op TikTok Shop verkleinen.

Van video- naar winkelplatform

YouTube en Amazon laten content en commerce meer in elkaar overvloeien: makers op het videoplatform kunnen Amazon-producten rechtstreeks aan hun video’s en livestreams koppelen. Kijkers krijgen zo sneller productinformatie te zien en kunnen doorklikken naar Amazon, terwijl de creator een commissie ontvangt bij een aankoop.

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