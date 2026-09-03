YouTube en Amazon zetten aanval in op TikTok Shop

YouTube maakt Amazon tot affiliatepartner van zijn shoppingplatform: creators kunnen producten van de webwinkel voortaan rechtstreeks in video’s en livestreams taggen. YouTube wil zo van e-commerce een volgende groeipijler maken en de achterstand op TikTok Shop verkleinen.

Van video- naar winkelplatform

YouTube en Amazon laten content en commerce meer in elkaar overvloeien: makers op het videoplatform kunnen Amazon-producten rechtstreeks aan hun video’s en livestreams koppelen. Kijkers krijgen zo sneller productinformatie te zien en kunnen doorklikken naar Amazon, terwijl de creator een commissie ontvangt bij een aankoop.