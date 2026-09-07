“Print is niet dood”: PubliBox wil retailers heel België laten veroveren

Terwijl retailers marketingbudget naar digitale kanalen verschuiven, gelooft PubliBox opvallend sterk in de brievenbus. Het couponplatform breidt zijn bereik nu uit naar heel België. Op de Retail Marketing Day legt Gregory Gysel van Pro-Mailing uit waarom print volgens hem vooral in combinatie met digitaal nog potentieel heeft.

Langer in beeld

“Wij geloven heel hard in de kracht van de brievenbus”, zegt Gregory Gysel van Pro-Mailing, het bedrijf achter PubliBox. Dat klinkt bijna tegendraads in een retaillandschap waarin digitale folders, apps, retailmedia en gepersonaliseerde aanbiedingen steeds meer terrein winnen.

Toch ziet Gysel nog volop ruimte voor papier. Niet als alternatief voor digitaal, maar als aanvulling. “Digitaal is goed, het versterkt elkaar.” Volgens hem heeft fysiek drukwerk bovendien een eigenschap die online advertenties moeilijker kunnen nabootsen: het blijft letterlijk langer in beeld. Een bon of folder belandt op de keukentafel, aan het prikbord of op de koelkast.

Van lokale handelaar naar retailketen

PubliBox bestaat al bijna dertig jaar. Het concept bundelt kortingsbonnen van verschillende handelaars in één doosje dat huis-aan-huis wordt verspreid. Historisch draaide het vooral rond lokale zelfstandigen, maar die samenstelling verandert mee met het winkelstraatbeeld. Ook ketens willen hun marketing immers lokaal verankeren.

Adverteerders bepalen zelf in welke gemeenten hun bon wordt verspreid. Daardoor kunnen retailers campagnes geografisch verfijnen en achteraf per regio meten hoeveel coupons ze terugkrijgen. Grotere spelers kunnen daarnaast eigen codes of landingspagina’s gebruiken om de respons te volgen.

Print stuurt verkeer digitaal

Tegelijk digitaliseert het model. Een wedstrijd zet consumenten er bijvoorbeeld toe aan het doosje effectief te openen, waarna ze online kunnen deelnemen. Daarnaast lanceerde het bedrijf vorig jaar PubliDeals, een platform waarop consumenten het hele jaar door promoties kunnen terugvinden.

Zo wil PubliBox voorkomen dat het contact met de consument beperkt blijft tot enkele fysieke campagnes per jaar. Kortingen kunnen zowel online als in de winkel worden verzilverd en retailers kunnen het platform ook inzetten voor affiliate marketing.

Juist die combinatie wordt de kern van Gysels boodschap tijdens Retail Marketing Day. Hij wil er niet betogen dat iedere retailer opnieuw massaal folders moet drukken, wel dat de sector print volgens hem te snel afschrijft: “Wij geloven erin, zeker als je het met online kunt combineren.” Een praktijkcase toont op 24 september concreet welke plaats de brievenbus nog kan innemen in een omnichannelstrategie.

Ook op de Retail Marketing Day: straffe marketingverhalen van AVA, Albert Heijn, Planet B en meer. Afspraak op 24 september aan de voet van het Atomium, bij Trademart Brussel.