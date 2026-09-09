[In Beeld] Wingzz China 2026: waarom shops in Shanghai steeds minder op winkels lijken

In Shanghai vervagen de grenzen tussen winkel, media, technologie en logistiek razendsnel. Winkels worden mediakanalen, merken bouwen communities rond fysieke locaties en technologie verbindt content, transacties en logistiek steeds nauwer. Dat bleek tijdens de eerste twee dagen van RetailDetail-inspiratiereis Wingzz China 2026.

Méér dan de fabriek van de wereld

De reis begon met een bredere blik op de Chinese modesector. Ondernemer Vincent Djen schetste hoe het klassieke model van goedkope massaproductie plaatsmaakt voor flexibelere, digitale en duurzamere productieketens. Zodoende verandert ook de rol van Chinese leveranciers: van pure productie schuiven ze steeds verder op richting productontwikkeling, materiaalkeuze en technologische innovatie. De relatie tussen tussen Europese merken en Chinese fabrikanten kan mee verschuiven, naar een nauwere samenwerking rond snelheid, circulariteit en R&D.