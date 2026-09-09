België - NL
België - NL
thumb
Geschreven door Pauline Neerman
In dit artikel
Artikel delen
  • instagram
  • linkedin

Meta en Amazon openen dubbel front in AI-race: Muse voor consument en chipdeal voor infrastructuur

icon
Algemeen9 september, 2026

De AI-race versnelt voor én achter de schermen: Facebookmoeder Meta wil met zijn nieuwe persoonlijke assistent Muse rechtstreeks tussen consument en retailer komen, terwijl Amazon zich verzekert van tientallen miljarden aan AI-chips. Het einddoel is hetzelfde: controle over de technologie die straks zoekt, kiest en koopt.

“Doet het werk voor jou”

Meta heeft in de Verenigde Staten Muse gelanceerd, een persoonlijke AI-agent die zelfstandig taken kan uitvoeren. De assistent kan onder meer online winkelen, reizen boeken, e-mails versturen, formulieren invullen en afspraken organiseren. Hij blijft ook werken wanneer de gebruiker de app sluit.

Meer over... Algemeen
Zie meer
Evenementen
Meest gelezen
Volg RetailDetail