Meta en Amazon openen dubbel front in AI-race: Muse voor consument en chipdeal voor infrastructuur

De AI-race versnelt voor én achter de schermen: Facebookmoeder Meta wil met zijn nieuwe persoonlijke assistent Muse rechtstreeks tussen consument en retailer komen, terwijl Amazon zich verzekert van tientallen miljarden aan AI-chips. Het einddoel is hetzelfde: controle over de technologie die straks zoekt, kiest en koopt.

“Doet het werk voor jou”

Meta heeft in de Verenigde Staten Muse gelanceerd, een persoonlijke AI-agent die zelfstandig taken kan uitvoeren. De assistent kan onder meer online winkelen, reizen boeken, e-mails versturen, formulieren invullen en afspraken organiseren. Hij blijft ook werken wanneer de gebruiker de app sluit.