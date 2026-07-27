Klachten kosten bedrijven vanaf 2027 minstens 250 euro

Minister Rob Beenders hervormt de Consumentenombudsdienst: vanaf 2027 betalen ondernemingen een vaste dossierkost voor elke behandelde klacht. Ondernemersorganisaties vrezen echter dat ook ongegronde klachten zo tot een factuur zullen leiden. Dat er gespecialiseerde kamers komen, vinden ze wel goed nieuws.

“Meer druk op de slechteriken”

Bedrijven moeten vanaf 1 januari 2027 verplicht meewerken aan procedures van de Consumentenombudsdienst en per ontvankelijk dossier minstens 250 euro betalen. Voor complexe geschillen of zaken met een waarde boven 50.000 euro stijgt de bijdrage tot 500 euro.

De federale regering wil met die hervorming consumenten sneller helpen en tegelijk de druk op de rechtbanken verminderen. Ondernemingen die medewerking weigeren, riskeren een boete van 208 euro tot 80.000 euro. Bij kwade trouw kan die oplopen tot 200.000 euro. Voor de consument blijft de procedure gratis.

Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders (Vooruit) verdedigt het principe dat de betrokken onderneming de bemiddeling financiert. “De belastingbetaler en bedrijven die het wél goed doen, zullen dus niet meer moeten meebetalen voor de cowboys in de sector”, zegt hij aan HLN. “De druk op de slechteriken zal toenemen.”

Ondernemers vrezen automatische factuur

De hervormde ombudsdienst krijgt ook aparte kamers voor bouw, handel, pakketreizen en geschillen rond auto’s, motoren en fietsen. Om dat mogelijk te maken, breidt het personeelsbestand uit met negen medewerkers, ongeveer een verdubbeling. Tegelijk schrapt de regering vanaf 2028 echter de subsidies voor de Consumentenombudsdienst.

Unizo steunt de specialisatie in kamers en noemt zich voorstander van bemiddeling als alternatief voor een langdurige rechtszaak, maar noemt de financiering “compleet onevenwichtig”. “Een systeem waarin één partij gratis klaagt en de andere altijd betaalt, is geen faire bemiddeling”, zegt Unizo-topman Bart Buysse. Volgens hem draagt de ondernemer niet alleen de dossierkost, maar ook de administratieve lasten en de tijd die de procedure vergt.

Vrijstelling voor supermarkten?

Ook Buurtsuper.be verzet zich tegen de uniforme bijdrage. De organisatie vindt dat supermarkten en voedingsspeciaalzaken nauwelijks behoefte hebben aan een afzonderlijke bemiddelingsprocedure, zegt directeur Luc Ardies. Hij vreest dat de vaste dossierkost discussies in winkels en ongeoorloofde klachten uitlokt.

Buurtsuper vraagt de regering om ondernemingen pas te laten betalen wanneer een klacht niet alleen ontvankelijk, maar ook gegrond blijkt. De organisatie wil bovendien na één jaar een evaluatie. Sectoren met weinig gegronde klachten zouden daarna van de financieringsplicht moeten worden vrijgesteld.