Mol helpt winkels toegankelijker te maken voor mensen met beperkte mobiliteit

De gemeente Mol wil handelszaken beter toegankelijk maken voor mensen met beperkte mobiliteit. Met gerichte begeleiding wil het gemeentebestuur drempels, letterlijk en figuurlijk, wegnemen voor klanten met een rolstoel, rollator of kinderwagen.

Advies en financiële steun

Samen met belangenorganisatie Dito vzw start het bestuur een begeleidingsproject voor handelaars in de Statiestraat en de Graaf de Broquevillestraat. Op 26 maart bezoekt een expert winkels en horecazaken om advies te geven over praktische aanpassingen. Het kan gaan om eenvoudige aanpassingen zoals oprijplaten, bredere doorgangen of duidelijke informatie over de toegankelijkheid van een zaak.

Om fysieke drempels weg te nemen voorziet de gemeente ook financiële steun. Handelaars kunnen een subsidie tot 400 euro krijgen voor metalen oprijplaten die de toegang tot hun winkel vergemakkelijken. Die oprijplaten maken het voor mensen in een rolstoel, maar ook voor ouders met kinderwagens of ouderen met een rollator eenvoudiger om een winkel binnen te gaan. Daarnaast wil Mol de app On Wheels opnieuw onder de aandacht brengen. Via die applicatie kunnen gebruikers aangeven hoe toegankelijk een locatie is.

Steden investeren in oprijplaten

De historische aard van veel winkelpanden maakt structurele ingrepen niet altijd eenvoudig, maar Schepen van Personen met een beperking Wendy Soeffers ziet wel bereidheid bij de lokale ondernemers. “We hebben in Mol heel wat historische panden die je niet zo makkelijk kunt aanpassen”, zegt Soeffers tegenover Vrt Nws. “We merken veel bereidwilligheid bij de ondernemers, maar als bestuur moeten we hen daarin ondersteunen.”

In Gent loopt een gelijkaardig project waarbij handelaars beroep kunnen doen op toegankelijkheidsadviesbureau Inter om hun winkelpand toegankelijker te maken. Handels- en horecazaken kunnen er eveneens oprijplaten aanvragen om drempels aan de ingang weg te nemen. Ook in Leuven stelt het stadsbestuur dergelijke oprijhellingen ter beschikking.