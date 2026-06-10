Van checkout naar strategisch platform: waarom payments de groeimotor van retail zijn







John Kolthof, CCO CCV from Fiserv



(Publireportage) Retailers investeren al jaren in winkelconcepten, data en loyaliteit. Toch bevindt een van de meest bepalende factoren voor groei zich vaak buiten de schijnwerpers: betalingen. Wat lange tijd werd beschouwd als de laatste stap in de klantreis, ontwikkelt zich vandaag tot een centrale schakel die rechtstreeks impact heeft op omzet, efficiëntie en klantbeleving.

De onzichtbare kracht achter retailgroei

De vraag die retailers zich vandaag moeten stellen is dan ook fundamenteel anders dan vroeger. Niet langer hoe een betaling wordt verwerkt, maar welke rol die betaling speelt in het bredere commerciële ecosysteem. Want precies daar verschuift het speelveld. Betalingen zijn geen operationele noodzaak meer, maar een strategische hefboom die verschillende onderdelen van de organisatie met elkaar verbindt.

De Belgische markt in versnelling

Die evolutie is bijzonder zichtbaar in België. Het land behoort tot de meest mature en tegelijk snel evoluerende betaalmarkten van Europa. Het aandeel digitale betalingen is inmiddels dominant en blijft groeien, terwijl contactloze en mobiele betaalmethoden stilaan de standaard zijn geworden.

Concreet vertaalt die evolutie zich in een aantal duidelijke trends:

•83% van alle transacties is digitaal

•Contactloos betalen is de norm geworden

•Mobile en wallets groeien explosief

•E-commerce blijft structureel toenemen

Maar nog belangrijker dan de groei zelf, is de richting waarin de markt beweegt. Retailers evolueren van een landschap met afzonderlijke betaaloplossingen naar ecommerceplatformen waarin betalingen volledig verweven zijn met de totale winkelervaring. Niet langer een aparte stap aan het einde van het proces, maar een naadloos onderdeel van de journey.

Voor de consument vertaalt zich dat in een duidelijke verwachting: betalen moet moeiteloos, onmiddellijk en vooral consistent aanvoelen, ongeacht het kanaal.

Die nieuwe standaard laat zich scherp samenvatten:

•Checkout moet minder dan 10 seconden duren

•De ervaring moet identiek zijn over alle touchpoints

•Elke vorm van frictie leidt tot directe conversieverlies

Of het nu gaat om een contactloze betaling in de winkel, een mobiele aankoop onderweg of een online bestelling, de ervaring moet overal gelijk zijn snel, intuïtief en zonder frictie.

Wanneer betalen verdwijnt uit beeld

De volgende fase in deze evolutie maakt het nog interessanter. Betalingen verdwijnen stilaan uit het zicht, maar worden tegelijk belangrijker dan ooit. Technologie, en in het bijzonder artificiële intelligentie, speelt hierin een sleutelrol.

In wat vaak wordt omschreven als ‘agentic commerce’, nemen digitale systemen een steeds actievere rol op in het aankoopproces. Ze vergelijken producten, maken keuzes en initiëren zelfs betalingen namens de consument. Wat voor de gebruiker voelt als gemak en tijdswinst, creëert voor retailers een volledig nieuw speelveld.

Voor retailers betekent dit concreet:

•Hogere conversie door minder frictie

•Meer transacties per klant

•Nieuwe verdienmodellen zoals micro- en machine payments

De echte waarde verschuift van de transactie zelf naar de data en intelligentie achter de betaling.

Van kostenpost naar waardecreatie

Deze ontwikkelingen dwingen retailers om hun kijk op payments fundamenteel te herzien. Waar betalingen traditioneel werden gezien als een pure kostenpost, ontstaat nu een realiteit waarin ze actief bijdragen aan de winstgevendheid.

Bedrijven die erin slagen hun betaalstromen te bundelen binnen één geïntegreerd platform, creëren immers nieuwe mogelijkheden. Ze krijgen meer controle, meer inzicht en kunnen de waarde van elke transactie beter benutten. In sommige gevallen leidt dit zelfs tot een significante stijging in monetisatie per transactie.

Het verschil zit in de mindset. Niet langer denken in losse oplossingen of leveranciers, maar in ecosystemen. Niet optimaliseren per kanaal, maar over alle kanalen heen. Wie die stap zet, verandert betalingen van een noodzakelijke kost in een strategisch instrument voor groei.

‘Retailers die winnen, verwerken geen betalingen. Ze gebruiken ze als motor voor groei’, John Kolthof, CCO CCV from Fiserv.

Lokale verankering, globale slagkracht

In die veranderende context positioneert CCV from Fiserv zich nadrukkelijk als partner voor retailers die deze transformatie willen maken. De combinatie van lokale marktkennis en internationale schaal biedt daarbij een duidelijk voordeel.

Met meer dan twintig jaar ervaring in de retailbetalingswereld heeft CCV een stevige verankering in de Belgische markt opgebouwd. Die lokale expertise wordt vandaag versterkt door de integratie binnen Fiserv, een van de grootste wereldwijde spelers in betalings- en fintechplatformen, actief in meer dan honderd landen en met miljoenen aangesloten ondernemers.

Het resultaat is een model dat het beste van twee werelden combineert: een pragmatische, servicegerichte aanpak dicht bij de klant, ondersteund door innovatie en schaal op internationaal niveau. Precies die combinatie maakt het mogelijk om retailers niet alleen te ondersteunen in hun huidige noden, maar hen ook voor te bereiden op wat komt.

De nieuwe realiteit voor retailers

De conclusie is helder. Retailers die de komende jaren het verschil willen maken, zullen hun visie op betalingen moeten aanpassen. Niet als sluitstuk van de operatie, maar als integraal onderdeel van hun strategie.

Want op het kruispunt van klant, data en omzet spelen betalingen vandaag een centrale rol. Ze bepalen hoe vlot een aankoop verloopt, hoeveel waarde uit een interactie wordt gehaald en hoe sterk verschillende kanalen met elkaar verbonden zijn.

In die zin is de echte vraag niet langer of payments belangrijk zijn, maar hoe bewust retailers ze inzetten

Retailers die het verschil willen maken:

•zien payments als strategisch platform

•verbinden alle kanalen in één ecosysteem

•benutten transactiedata als groeimotor

Ze verwerken geen betalingen, ze orkestreren commerce.