Van vertragingen tot prijsinflatie: wat retail kan verwachten van de Iran-oorlog

(update) De invallen in Iran dreigen ook een nieuwe storm in de retail te ontketenen. De scheepvaart in de cruciale Straat van Hormuz ligt sinds dit weekend nagenoeg stil, wat de bevoorrading in het gedrang brengt, terwijl de kosten samen met de energieprijzen de hoogte in schieten.

Logistieke schokgolf

Afgelopen weekend zijn in de Straat van Hormuz, die de Perzische Golf met de Golf van Oman verbindt, verschillende schepen aangevallen. Iran ontkent een blokkade van de cruciale verkeersader, jaarlijks goed voor zo’n 21.000 olietankers en in totaal ongeveer 34.000 schepen, maar scheepvaartmaatschappijen en verzekeraars hebben inmiddels besloten de route te mijden.