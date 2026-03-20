Waarom Alibaba zich vastklampt aan AI als reddingsboei

Alibaba heeft de voorbije maanden zware klappen gekregen. In het kwartaal tot eind december kelderde de winst, terwijl in retail de enige groei te danken was aan flitsbezorging in China en (een beetje) aan de internationale activiteiten.

Promoties zonder effect

De winst daalde bij de Chinese e-commercegigant met maar liefst 66% in het derde kwartaal, dat afliep op 31 december, ondanks een bescheiden omzetgroei van 1,7%. Opvallend is ook dat op de Chinese thuismarkt e-commerce alleen groeide dankzij “quick commerce” (+56%), de instantbezorging die in China razendsnel opgang maakt en het onderwerp is van een vurige concurrentiestrijd. Internationaal, met in Europa AliExpress, was er 3% retailgroei.