Coolblue schrapt bezorgbelofte na tik op de vingers

Coolblue belooft klanten niet langer dat bestellingen die ze vóór 23.59 uur plaatsen, de volgende dag gratis worden bezorgd. De webwinkel past de formulering aan nadat de Nederlandse Reclame Code Commissie oordeelde dat de belofte misleidend en oneerlijk was.

“Eerlijk zijn”

De Consumentenbond had een klacht ingediend omdat Coolblue de toegezegde levertijd niet altijd haalde. De commissie boog zich de voorbije jaren al zeven keer over de bezorgclaim en kwam telkens tot hetzelfde oordeel. Volgens de consumentenorganisatie bleef een aanpassing desondanks uit, waarna de bond dit voorjaar een nieuwe klachtenprocedure begon.

“Webwinkels moeten eerlijk zijn over de bezorging, zodat consumenten weten waar ze aan toe zijn”, zegt Sandra Molenaar, directeur van de Consumentenbond. “Zeker omdat een snelle levering voor veel consumenten een belangrijke reden is om voor een bepaalde webwinkel te kiezen.”

De zaak raakt aan een bredere discussie over bezorgbeloftes in de e-commerce. Snelle levering vormt voor webwinkels een belangrijk verkoopargument, maar kan volgens toezichthouders misleidend zijn wanneer bedrijven die toezegging structureel niet nakomen.

Geld terug vragen

De Consumentenbond adviseert klanten om bezorgkosten terug te vragen wanneer een bestelling later arriveert dan beloofd. Dat geldt volgens de organisatie ook wanneer een winkel de levering als gratis presenteert, omdat de kosten doorgaans in de productprijs verwerkt zitten.

Een recente uitspraak van een Amsterdamse rechter ondersteunt die redenering. Een tuincentrum beloofde een bestelling binnen vier werkdagen te leveren, maar deed er tien dagen over. De rechter bepaalde dat het bedrijf de aangerekende bezorgkosten van 20 euro moest terugbetalen.