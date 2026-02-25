Ahold Delhaize in cijfers: kerngetallen uit het jaarrapport

CEO Frans Muller kreeg vorig jaar 4% opslag, maar verdiende dit keer niet de grootste salarisverhoging. Dat blijkt het nieuwe jaarrapport voor 2025 van Ahold Delhaize, samen met nog enkele andere opvallende cijfers.

Eén

Voor het eerst in de geschiedenis was e-commerce winstgevend op volledig gealloceerde basis – een belangrijke mijlpaal. De onlineverkopen stegen met 13,3% naar 10,3 miljard euro. Ahold Delhaize bediende wereldwijd 77 miljoen klanten per week, zowel online als in fysieke winkels, en zag de totale omzet stijgen naar 92,4 miljard euro – een stijging van 5,9% op vergelijkbare basis.