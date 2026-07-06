Aldi UK test beperking openingsuren in besparingsoefening

Terwijl Aldi in België zondagsopeningen overweegt om marktaandeel terug te winnen, maakt de discounter in het VK de omgekeerde beweging: winkels sluiten er een uur vroeger om kosten te besparen en de prijzen laag te houden.

Besparingen

In het Verenigd Koninkrijk test Aldi Süd de impact van beperktere openingsuren. Enkele tientallen winkels sluiten er voortaan een uur vroeger: om 21u in plaats van om 22u, zoals in het land gangbaar is. Dat melden klanten en medewerkers van de betrokken winkels op sociale media. Om hoeveel winkels het precies gaat, heeft de discounter niet meegedeeld. Volgens The Sun zou het momenteel gaan om 48 van de in totaal 1048 Britse winkels, maar zou dat aantal de volgende maanden nog stijgen.