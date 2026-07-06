Jorian van Acker nieuwe topman Mondelez Benelux: miljard euro omzet als doel

Mondelez International stelt Jorian van Acker aan als Vice President & Managing Director voor de Benelux. Hij krijgt de leiding over de regionale organisatie van de snackproducent, met een duidelijk doel: 1 miljard euro omzet halen tegen 2030.

Overstap van Procter & Gamble

Van Acker maakt de overstap van Procter & Gamble, waar hij recent verantwoordelijk was voor Baby & Feminine Care in Frankrijk en de Benelux. Hij stuurde er commerciële transformaties aan en werkte aan omzetgroei binnen de Frans-Benelux-cluster. Eerder leidde hij als Head of Sales de integratie van de Belgische en Nederlandse verkooporganisaties tot één Benelux-structuur.

Volgens Mondelēz brengt Van Acker een sterke commerciële achtergrond mee, met ervaring in samenwerking met retailers, organisatieontwikkeling en het realiseren van duurzame groei. De benoeming past binnen de ambitie van het bedrijf om de groei in de Benelux te versnellen en tegen 2030 een omzet van 1 miljard euro te realiseren.

De nieuwe topman ziet vooral kansen in een nauwere samenwerking met retailpartners, de verdere uitbouw van het merkenportfolio en innovatie. “Daarbij ligt mijn focus op het versterken van onze samenwerking met onze retailpartners, het maximaal valoriseren van ons sterke merkenportfolio en het succesvol uitrollen van onze innovaties op de winkelvloer, zoals Côte d’Or Biscoff. Met een duidelijke commerciële focus, wil ik duurzame categoriegroei realiseren en onze leidende positie in de Benelux verder uitbouwen.”