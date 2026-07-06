Uber Eats zet rem op Europa in strijd om Delivery Hero

Uber Eats zet zijn Europese expansie op pauze, hoewel moederbedrijf Uber blijft azen op een overname van het Duitse Delivery Hero. Vermoedelijk houdt de Amerikaanse maaltijdbezorger zich voorlopig koest om de Europese concurrentiewaakhond niet te provoceren.

Toch geen zeven nieuwe landen

Uber Eats schrapt het gros van zijn aangekondigde expansieplannen in Europa. In februari kondigde de maaltijdbezorger nog met veel poeha aan dit jaar in zeven nieuwe markten te starten: Oostenrijk, Denemarken, Finland, Noorwegen, Tsjechië, Griekenland en Roemenië. Die stap moest binnen drie jaar 1 miljard dollar aan extra bruto-omzet opleveren.