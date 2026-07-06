Prijzen dalen in Belgische supermarkten, Nederland duurder

Vorige maand daalden de prijzen in de Belgische supermarkten voor het eerst in vier jaar tijd, meldt consumentenorganisatie Testaankoop. In Frankrijk zijn Belgische shoppers nog goedkoper uit, Nederland is over het algemeen duurder.

Groenten en fruit goedkoper

Ondanks de oorlog in het Midden-Oosten blijft de inflatie dalen, blijkt uit de prijsmetingen van meer dan 3.000 producten bij Albert Heijn, Carrefour, Colruyt, Delhaize, Aldi en Lidl door consumentenorganisatie Testaankoop. In juni daalden de prijzen zelfs voor het eerst in vier jaar, met 0,41%.

Vooral groenten en fruit zijn goedkoper geworden. Pitloze druiven kosten 13% minder dan vorig jaar, mango’s zijn 10% goedkoper en bloemkool en bosbessen elk 6%. Wegens overaanbod na een goede oogst ligt de aardappelprijs gemiddeld 10% lager dan vorig jaar. Maar lamsvlees kost 14% meer, kabeljauw is 10% duurder, kalkoenfilet steeg met 9% en tonijn in blik kost 6% meer. Ook koffiepads (+9%) en gemalen koffie (+5%) kosten meer dan vorig jaar.

Groot verschil met Frankrijk

Uit een vergelijking van meer dan 100 producten in België, Nederland en Frankrijk blijkt dat Frankrijk fors goedkoper is en dat Nederland over het algemeen juist duurder is dan België. Schoonmaakmiddelen zijn in Frankrijk gemiddeld zelfs 40% goedkoper, ook vis en vlees zijn er opvallend voordeliger.

Gemiddeld betalen shoppers in Frankrijk 15,3 % minder dan in België, terwijl ze in Nederland 14% meer betalen. Frankrijk blijft de favoriete supermarktbestemming van Belgen: ze gaven ongeveer 461 miljoen euro uit in Franse supermarkten, tegenover 131 miljoen in Nederland. Over Duitsland heeft de consumentenorganisatie geen cijfers.