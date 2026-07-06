Fruitdrank Wicky wordt kleine zus van Appelsientje

Refresco Benelux heeft de merkrechten van fruitdrankmerk Wicky verkocht aan Riedel. Riedel is de producent van onder meer Appelsientje, CoolBest en DubbelFrisss, en versterkt zijn positie in fruitige dranken nu dus nog verder.

“Aandacht die het verdient”

Riedel wordt dan wel eigenaar van het merk, Refresco Benelux blijft verantwoordelijk voor de productie en botteling van Wicky. Volgens beide bedrijven waarborgt die constructie de continuïteit voor retailers en consumenten. Financiële details van de transactie zijn niet bekendgemaakt. De overname werd in het tweede kwartaal van 2026 afgerond.