Biodistributeur Marma neemt verdeling Oxfam-producten over

Biodistributeur Marma uit Tienen neemt 13 merken van het Lierse Biosano over, waaronder de Belgische Oxfam-producten en verschillende Italiaanse delicatessen. Omdat de biomarkt het moeilijk heeft, zien de groothandels zich genoodzaakt te specialiseren.

Familiebedrijf vergroot assortiment

De Belgische bio-importeur en distributeur Marma heeft dertien merken overgenomen van de Lierse groothandel Biosano. Het gaat onder meer om Italiaanse delicatessen, wijnen en fairtradeproducten van Oxfam. Tot de nieuwkomers behoren onder meer de Italiaanse delicatessenmerken La Terra E il Cielo, Campo en Antica Entoria. In het drankensegment zijn verschillende Italiaanse en Spaanse wijnmerken, net als de limonademerken Proviant en Naturfrisk. Sinds 1 maart 2026 stromen de merken gefaseerd in het assortiment van Marma.