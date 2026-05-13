Ook in Court-Saint-Étienne houdt Intermarché het voor bekeken

Na het nieuws over de sluiting in Monceau-sur-Sambre blijkt het ook einde verhaal voor Intermarché Court-Saint-Étienne. De retailer sluit overgenomen winkels van de groep Mestdagh waarvoor geen overnemer werd gevonden.

Voormalige vestiging van Mestdagh

De vestiging van Intermarché aan de Place Roi Baudouin Ier in Court-Saint-Étienne zal eind mei definitief de deuren sluiten. Het nieuws is aan Sudinfo bevestigd door de burgemeester. De sluiting is geen grote verrassing: het gaat om een voormalige vestiging van de groep Mestdagh, die door Intermarché in 2022 werd overgenomen. De winkel bevindt zich in het marktgebied van twee andere, “historische” Intermarché-vestigingen, in Ottignies-Louvain-La-Neuve en in Corbais.

De Musketiers vonden geen zelfstandige uitbater voor de winkel, die in afwachting door de groep “en portage” werd uitgebaat. Ook enkele andere winkels die zich in deze situatie bevinden, zullen de komende weken en maanden de deuren moeten sluiten. Volgens onze informatie geldt dat onder andere ook voor de verkooppunten in Montignies-sur-Sambre en Fleurus, terwijl de liquidatie-uitverkoop in de winkel van Monceau-sur-Sambre al aan de gang is.

Sinds de overname van zo’n 80 voormalige Carrefour-supermarkten die door de groep Mestdagh uit Gosselies werden uitgebaat, heeft Intermarché al verschillende winkels gesloten. Er gingen er ook vijf failliet. Toch argumenteert de groep dat de overname een goede zaak was met het oog op de verdere groei van het enseigne in België: de omzet van Intermarché groeide vorig jaar met 6%, de Musketiers mikken tegen 2030 op een omzet van 3 miljard euro en een marktaandeel van 20% in Wallonië.