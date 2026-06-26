Bon’Ap verruilt pop-up in Deerlijk voor vaste maaltijdwinkel

Bon’Ap opent op 1 juli een nieuwe maaltijdwinkel aan de Vichtesteenweg in Deerlijk. De winkel vervangt de tijdelijke pop-up die de keten eerder in de gemeente opende na de sluiting van Smatch in 2024. Daarmee krijgt Bon’Ap opnieuw een vaste stek in de West-Vlaamse gemeente.

Vertrouwd in nieuwe omgeving

De nieuwe winkel ligt op de site van de voormalige frituur Don Diego, op wandelafstand van het centrum en dicht bij de snelweg. Bon’Ap wijst ook op de ruime parkeermogelijkheden. De keten speelt daarnaast in op het verdwijnen van bakkerij Hoornaert in de buurt: klanten kunnen er ook brood, stokbrood en warme en koude belegde broodjes kopen.

Voor de lokale klanten betekent de verhuis geen breuk: het team van de pop-up, onder leiding van Lies Dequeecker, verhuist mee naar de nieuwe locatie. “Samen met ons enthousiaste team staan we te popelen om de klanten te verwelkomen en hen onze vertrouwde service en kwaliteit te bieden in een frisse, vernieuwde omgeving”, zegt regiomanager Rik Roggeman.

Bon’Ap mikt in Deerlijk op de dagelijkse maaltijdconsument. Klanten vinden er verse maaltijden, soepen, salades, vers vlees, charcuterie en diepvriesproducten. Traiteurmedewerkers en slagers bereiden het aanbod dagvers. Bon’Ap maakt deel uit van Meat&More, de Belgische groep achter Buurtslagers. Die baat meer dan 140 Buurtslagers-verkooppunten uit in supermarkten als Delhaize, Carrefour en Spar. De maaltijdwinkelketen zelf ontstond in 2013 en telt vandaag 64 winkels. Bon’Ap wil jaarlijks vier à vijf nieuwe winkels openen.