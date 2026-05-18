Buitenland wordt groeimotor voor Aldi Nord

Nog bijna de helft van de omzet van Aldi Nord komt uit Duitsland, maar twee derden van de groei realiseert de retailer in het buitenland. Er is potentieel: enkel in België heeft de discounter al een marktaandeel van meer dan 10%.

Sterke expansie

Groei moet voor Aldi Nord steeds nadrukkelijker uit het buitenland komen. Duitsland is vandaag nog goed voor 47% van de omzet van 31,4 miljard euro, maar van de 7 miljard euro aan omzet die de groep de afgelopen vijf jaar won, kwam bijna twee derde uit het buitenland, volgens een analyse van Lebensmittel Zeitung.