Carrefour Frankrijk wil deel voormalige Cora-hypermarkten alweer verkopen

In Frankrijk heeft Carrefour bij enkele concurrenten gepolst naar hun eventuele interesse in voormalige Cora-hypermarkten, die de retailer in 2024 overnam. De winkels blijken nog niet rendabel.

Hoge investeringskost

Alexandre de Palmas, topman van Carrefour France, zou verschillende lijsten met elk een tiental Cora-hypermarkten hebben verspreid onder zijn concurrenten Coopérative U, Auchan, E.Leclerc en Intermarché, om te peilen naar hun interesse. Dat meldt de website La Lettre. Carrefour nam de activiteiten van Cora in Frankrijk over in 2024 maar heeft blijkbaar moeite om de winkels rendabel te krijgen.

Volgens de berichtgeven zouden 49 van de 60 voormalige Cora-hypermarkten nog steeds niet rendabel zijn. Bovendien zou Carrefour meer dan de geplande 250 miljoen euro moeten investeren in de winkels. De retailer wilde niet reageren tegenover La Lettre.