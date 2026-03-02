Chinese koffiediscounter Cotti Coffee onthult eerste Belgische vestigingen

De Chinese koffieketen Cotti Coffee, die zich profileert als prijsvechter, zet voet aan wal in België. In de komende paar maanden openen zes vestigingen de deuren, waaronder twee in Brussel en twee in Antwerpen.

Brusselse locaties

Cotti Coffee start de expansie in samenwerking met Belgische franchisenemers en kiest nadrukkelijk voor toplocaties in drukke stadscentra en zakenwijken. Tegenover L’Echo gaf de Chinese keten vorige maand al toe dat ze zes verkooppunten op het oog had, die binnen maximaal twee maanden zouden openen.