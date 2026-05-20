Nieuwe huiszoekingen bij Nestlé Waters in waterfraude-onderzoek

Franse autoriteiten hebben dinsdag invallen gedaan bij twee bottelarijen van Perrier in Vergèze en in een laboratorium van Vittel in de Vogezen. De acties maken deel uit van een onderzoek naar vermeende fraude met mineraalwater door Nestlé Waters.

Na klacht van Foodwatch

De operaties vinden plaats in het kader van een gerechtelijk onderzoek na een klacht wegens misleiding die door de ngo Foodwatch tegen Nestlé Waters is ingediend en volgen op eerdere huiszoekingen op het Parijse hoofdkantoor van de multinational in juli 2025, meldt Radio France. Nestlé bevestigt de inspecties en zegt mee te werken met het onderzoek.

In 2024 kwam aan het licht dat Nestlé vervuild bronwater van Vittel, Contrex, Perrier en Hépar jarenlang zou hebben gezuiverd met onder andere microfiltratie, actieve koolfilters en ultravioletfilters om de veiligheid voor de consument te garanderen. Die behandelingen zijn echter niet toegestaan, waarop de onafhankelijke voedselwaakhond Foodwatch een klacht indiende.

Nestlé heeft intussen besloten om een meerderheidsbelang in zijn waterdivisie te verkopen, om zich op zijn kernactiviteiten te concentreren. Verschillende investeringsfondsen hebben interesse getoond.