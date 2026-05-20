Hoe China Europa nu ook met koffie wil veroveren

De Chinese koffieketen Cotti Coffee opende deze week zijn eerste Belgische vestiging in Brussel, vlak tegenover de gebouwen van de Europese Commissie. In ware Chinese stijl onderscheidt de formule zich als prijsbreker en met razendsnelle expansie.

Verticale integratie drukt kosten

De formule wil zich onderscheiden met opvallend lage prijzen: klanten betalen er 0,99 euro voor een espresso en 1,99 euro voor een americano. Althans, wie de app wil downloaden en zich registreren. Voor de niet-klassieke koffiedrinkers, en vooral jongeren, staan er ook fruitkoffies met mango, pomelo of appel op het menu. Verder verkoopt de keten fruitthee en uiteraard de populaire matcha.

Volgens Cotti Coffee kan de keten zulke lage prijzen aanbieden dankzij een sterke verticale integratie. “De meeste ingrediënten worden gemaakt in onze eigen fabrieken in China. We hebben ook onze eigen aanvoerketen, rechtstreeks van bij de koffieboeren. Dus de kosten zijn heel laag, ook voor onze grondstoffen“, zegt Wang Xiao, verantwoordelijk voor de Benelux bij Cotti Coffee, aan Vrt Nws.

Het bedrijf beschikt ook over een eigen koffieplantage in Indonesië. Zo probeert de keten zich minder afhankelijk te maken van externe leveranciers in een periode waarin koffieprijzen wereldwijd sterk schommelen.

China als koffieveroveraar

Cotti Coffee geldt als een van de snelst groeiende koffieketens ter wereld. Het bedrijf telt volgens eigen zeggen al zowat 18.000 verkooppunten, vooral in China, maar ook in Frankrijk en Duitsland. Het maakt allemaal deel uit van de Chinese veroveringstocht: zelfs op het gebied van koffie wil het land een grootmacht worden.

“Nu is een uitstekend moment”, aldus Wang Xiao. “De wereldwijde invloed van China is steeds belangrijker aan het worden. Ik hoop dat we de komende vijf jaar meer winkels en invloed hebben in Europa. En dat we nog meer goede producten naar de Europeanen kunnen brengen.”

De opening in Brussel vormt dus slechts het begin. De komende maanden wil de keten nog vijf Belgische vestigingen openen. Er komt een tweede Brusselse winkel in de Lombardstraat, vlak bij de Grote Markt, en twee vestigingen in Antwerpen, één in Gent en één in Namen.

