Colruyt en Antwerpen sluiten pact voor stillere en efficiëntere stadslogistiek

Colruyt Group en de stad Antwerpen tekenen een gezamenlijk charter om leveringen aan stadswinkels veiliger, stiller en efficiënter maken. Antwerpen fungeert als proeftuin voor een model dat later ook in andere Belgische steden moet worden uitgerold.

Druk op stedelijke bevoorrading

Colruyt zoekt druk naar oplossingen voor de groeiende druk op stedelijke bevoorrading: terwijl CEO Stefan Goethaert in Antwerpen het charter tekende, stelde collega Tom De Prater van Collect&Go op hetzelfde moment in Leuven een zelfrijdend bezorgwagentje voor, dat de komende maanden autonoom gaat leveren bij consumenten thuis. Ook dat is een test om stadslogistiek efficiënter en duurzamer te maken.