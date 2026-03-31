Colruyt stuurt onbemand bezorgwagentje in Leuven de baan op

Collect&Go, de online boodschappendienst van Colruyt Group, laat een onbemand, elektrisch bezorgwagentje in Leuven los. Het pilootproject, dat van midden mei tot augustus loopt, is een primeur voor België: nooit eerder reed een autonoom voertuig zonder vast traject op de openbare weg.

Leuven als testlabo

Leuven fungeert de komende maanden als een live experiment voor de toekomst van last-mile delivery in België: wie binnen de ring van de studentenstad woont, kan Collect&Go-thuisleveringen via een zelfrijdend voertuig laten leveren. Het voertuig is uitgerust met camera’s en radartechnologie om obstakels en weggebruikers te detecteren, en rijdt met een maximale snelheid van 25 km/u.

Het onbemande wagentje kan boodschappen voor twee klanten tegelijk vervoeren. Klanten openen het compartiment met een persoonlijke code. Na levering keert het wagentje terug naar het Collect&Go-punt in Kessel-Lo voor een nieuwe lading. Opvallend: de service wordt aangeboden tegen dezelfde prijs als de bestaande thuislevering via particuliere Drivers (7 euro), die parallel blijft bestaan. Collect&Go benadrukt dat beide modellen complementair zijn.

Autonoom, maar niet onbewaakt

Wel zijn er meteen een aantal “disclaimers” toe te voegen. Het wagentje zal niet leveren binnen de voetgangerszone en op de ring. En hoewel het voertuig onbemand is, functioneert het niet volledig zelfstandig. Het wordt continu opgevolgd door een operator op afstand.

Collect&Go speelt met de test naar eigen zeggen in op twee structurele uitdagingen in e-commerce: de hoge kost en complexiteit van de “last mile” en de toenemende druk op stedelijke mobiliteit. Door te kiezen voor een compact, elektrisch voertuig dat autonoom opereert (onder toezicht), mikt het bedrijf op een efficiëntere én duurzamere levering in dichtbevolkte stadscentra. Volgens directeur Tom De Prater dwingt de snelle groei van online boodschappen retailers om nieuwe logistieke modellen te ontwikkelen, zeker in steden waar de verkeersdruk en de milieuregels toenemen.