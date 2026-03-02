Colruyt Group voltooit verkoop Franse activiteiten

Na afronding van het onderzoek van de Franse mededingingsautoriteiten heeft Colruyt Group de verkoop van 100 winkels en 45 DATS 24-tankstations voltooid op 28 februari. De winkels waarvoor geen overnemer werd gevonden, zijn gesloten.

Financiële impact

De zoektocht naar overnemers voor het onroerend goed van winkels waarvoor geen overnemer werd gevonden en van de magazijnen in Dole Choisey, Dole Wilson en Rochefort-sur-Nenon, en voor het huurcontract van het magazijn in Gondreville-Fontenoy wordt voortgezet, meldt de retailer maandag in een persbericht.

Het bedrijf geeft daarin ook een update over de financiële impact van de operatie. De verkoop van de winkels (bedrijfsactiviteiten en onroerende goederen inbegrepen) zal in de tweede jaarhelft van boekjaar 2025/26 leiden tot een kasopbrengst van ongeveer 230 miljoen euro, terwijl de uitvoering van het sociaal akkoord zal leiden tot een geschatte herstructureringskost tussen 55 miljoen en 65 miljoen euro.

Colruyt was met eigen supermarkten actief in Frankrijk sinds 1996 maar slaagde er niet in die activiteit winstgevend te maken. Het merendeel van de winkels werd overgenomen door Groupement Mousquetaires (de groep achter Intermarché en Netto), andere winkels gingen naar E.Leclerc, Coopérative U en Carrefour. De exit uit Frankrijk kostte volgens de vakbonden zo’n 700 banen.