Damhert in handen van investeringsfonds C for growth

Het investeringsfonds C for growth neemt een meerderheidsbelang in Damhert, de Limburgse producent van bio-, suikervrije en vegetarische voeding. Ook de publieke investeerder LRM en het management stappen mee in het kapitaal, naast de oprichtersfamilie.

Geen opvolging

Damhert ontstond in 1986 en groeide sindsdien uit tot marktleider in België en Nederland binnen functionele en gezonde voeding. Het assortiment telt circa 300 merkproducten, variërend van snoep, chocolade en confituur tot pasta, vegan snacks, maaltijdvervangers en voedingssupplementen. Damhert stelt ongeveer zeventig medewerkers tewerk en verdeelt zijn producten via meer dan 2.000 verkooppunten, waaronder Albert Heijn, Delhaize en Carrefour.