De chocolade smaakt bitter bij Barry Callebaut

Verstoringen in de toeleveringsketen door de oorlog in Iran en overcapaciteit op de cacaomarkt leiden tot dalende verkopen voor de Zwitserse chocoladeproducent Barry Callebaut, die slechts lichte beterschap verwacht in de tweede helft van zijn boekjaar.

Perfecte storm

Barry Callebaut zag de omzet in de eerste helft van zijn gebroken boekjaar met ruim 7% dalen naar 6,75 miljard Zwitserse frank (7,3 miljard euro). Bij gelijke wisselkoersen bedraagt de daling 3,7%. De verkochte volumes daalden met 6,9% naar 1,01 miljoen ton. De bedrijfswinst daalde met 4,2% tot 310,9 miljoen Zwitserse frank (337 miljoen euro).