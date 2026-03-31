Deal tussen Unilever en McCormick is rond

Unilever en McCormick zijn tot een akkoord gekomen: de FMCG-multinational verkoopt het grootste deel van zijn voedingstak aan de Amerikaanse kruidenfabrikant. Het hoofdkantoor van het nieuwe fusiebedrijf zou in Nederland blijven.

Hoofdzetel in Nederland

Dat beide concerns in gesprek waren, was eerder deze maand al bekend geraakt. Nu is er ook een deal: Unilever verkoopt zijn voedingstak voor 44,8 miljard dollar (39 miljard euro) aan McCormick – met uitzondering van de activiteiten in India en enkele andere onderdelen. Unilever ontvangt voor de verkoop 15,7 miljard dollar in contanten en een combinatie van McCormick-aandelen met en zonder stemrecht ter waarde van 29,1 miljard dollar. Op die manier behoudt het een aandeel van zo’n 9,9% in het nieuwe fusiebedrijf, dat goed wordt voor een jaaromzet van 20 miljard dollar (17,4 miljard euro).

Beide partijen verwachten dat de deal halverwege volgend jaar wordt afgerond. Er zijn nog goedkeuringen nodig van de concurrentieautoriteiten en van de aandeelhouders van McCormick. Brendan Foley blijft naar verwachting aan als voorzitter, president en CEO van McCormick. Na afronding van de transactie zal Unilever vier van de twaalf leden van de raad van bestuur van de gefuseerde onderneming benoemen. Het hoofdkantoor zou in Nederland blijven.

Specerijengigant

Unilever zocht al een tijdje naar een oplossing voor zijn voedingstak, met bekende merken als Knorr en Hellmann’s. De multinational wil zich steeds nadrukkelijker profileren als een groep die zich richt op schoonheid, persoonlijke verzorging en welzijn. Die categorieën bieden meer groeipotentieel en hogere marges dan voeding. Het bedrijf bracht zijn ijsdivisie naar de beurs als The Magnum Ice Cream Company en stootte de voorbije jaren al verschillende niet-kernactiviteiten in voeding af, waaronder de theedivisie, de margarines en merken als De Vegetarische Slager, Conimex en Unox.

McCormick is een van ’s werelds grootste specerijenproducenten met merken als Ducros, Cholula, El Guapo, Club House, French’s Mustard en Frank’s RedHot. Het bedrijf draait een omzet van ongeveer 7 miljard dollar (6,05 miljard euro) in 150 landen.