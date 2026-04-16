Delhaize opent nieuwe supermarkt in Luxemburg

In de gloednieuwe Niederkorn Mall in het Luxemburgse Differdange heeft Delhaize donderdagochtend een 1500 m² grote supermarkt geopend. Het is de 66ste vestiging voor de retailer in het Groothertogdom.

Nieuw winkelcentrum

In de nieuwe supermarkt vinden klanten meer dan 20.000 producten, met een ruime keuze aan verse en lokale producten, een Izakaya-sushistand, een slagerij in samenwerking met Emo, een uitgebreide wijnkelder en heel wat “to go” oplossingen. De winkel creëert 40 nieuwe lokale banen. Delhaize is de nummer twee in het Groothertogdom, na de lokale speler Cactus.

De nieuwe supermarkt bevindt zich in de eerste fase van een nieuw overdekt winkelcentrum in het zuiden van Luxemburg, dat na de volledige oplevering in 2028 een oppervlakte van 37.000 m² zal hebben met meer dan 55 winkels, restaurants en dienstverleners. Naast Delhaize openen er ook de kinderopvang Ocean Kids, de fitness studio Fits for Me en het kapsalon Emporio del Uomo.