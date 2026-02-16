E.Leclerc neemt kaap van 50 miljard euro omzet

De Franse marktleider E. Leclerc heeft in 2025 de drempel van de 50 miljard euro omzet overschreden. De afhaalpunten en de buurtwinkels waren de belangrijkste groeimotoren.

Potentieel voor kleinere winkels

E.Leclerc zag in 2025 de omzet (zonder brandstoffen) met 2,4% groeien naar 51,1 miljard euro. Dat meldt topman Michel-Édouard Leclerc in een gesprek met de Franse zakenkrant Les Echos. De retailer houdt een constant ritme aan: een jaar eerder groeide de omzet met 2,5% naar 49,9 miljard euro.

De zowat 900 Drives, afhaalpunten voor online bestellingen, zagen de omzet met 4,2% stijgen naar ongeveer 6 miljard euro. Daarmee waren ze een belangrijke groeifactor voor de retailer. Non-food, goed voor 18% van de omzet, groeide amper 0,9%. Toch blijft de retailer in het potentieel geloven. Veel leden van de coöperatieve openen speciaalzaken. Met name reisbureaus doen het goed, met een groei van 89% en 70 bijkomende vestigingen op de planning.

Ook ziet de retailer, vooral bekend om z’n grote hypermarkten, belangrijk potentieel in kleinere buurtwinkels van 300 tot 1000 m² onder de naam E.Leclerc Express. Zeker 45 openingen zijn gepland in 2026, en tegen 2030 zou de groep er 600 moeten hebben, tegenover net geen 140 vandaag. Ook enkele overgenomen winkels van Colruyt komen onder dit uithangbord.