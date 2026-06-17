Eén op vijf bananen in België zijn Fairtrade

Fairtrade bananen zitten niet langer in de categorie van nicheproducten, maar bepalen vandaag mee de norm, zegt Fairtrade Belgium: meer dan één op vijf bananen in België dragen bij aan eerlijkere lonen. Koffie echter hinkt achterop.

Hoopvolle evolutie

Vorig jaar droegen 20,2% van alle bananen in de winkelrekken het Fairtrade logo, een stijging met 0,8 procentpunten, blijkt uit het jaarrapport 2025 van Fairtrade Belgium. Ook 22,7% van alle chocolade die in België verkocht wordt is Fairtrade gecertificeerd, een groei met 0,4 procentpunten. Alleen koffie blijft wat achterophinken, met een marktaandeel van 4,1% en een daling van 0,3 procentpunt.

“Bananen zijn één van de grootste productcategorieën in onze supermarkten. Ondanks de prijscompetitiviteit die hiermee gepaard gaat, kiezen zij alsmaar meer voor een eerlijk handelsmodel. Dat is hoopvol”, zegt Philippe Weiler, de CEO van Fairtrade Belgium. “1 op 5 bananen Fairtrade laat zien dat verandering binnen het systeem mogelijk is, ondanks de uitdagende economische context waarin we vandaag leven.”

Collectieve oplossingen nodig

Voor koffie is het verhaal anders: het Fairtrade marktaandeel blijft al enkele jaren tussen de 4% en 5% hangen. Dat heeft te maken met de hoge koffieprijzen van de laatste twee jaren, maar ook met een gebrek aan collectieve langetermijnvisie in de sector.

“Duurzaamheid is niet langer een optie voor koffiebedrijven, het is een must”, stelt Weiler. “Klimaatverandering zet enorme druk op de productievolumes en de kwaliteit van koffie. Iedereen weet wat er anders kan en moet, maar acties blijven vaak te individueel of te kleinschalig. Wat we nodig hebben zijn collectieve oplossingen met de hele sector, alsook politiek draagvlak dat eerlijke en duurzame koffie als economische prioriteit op de agenda zet.”

Het gegeven dat 85% van alle Belgen het Fairtrade label kent en dat 84% daarvan er ook vertrouwen in vestigt, moet helpen om bedrijven een extra stap in duurzame richting te doen zetten. De marktpercentages van bananen, chocolade en koffie hebben hun limieten nog niet bereikt, maar zouden de komende jaren kunnen doorgroeien, aldus Fairtrade Belgium.