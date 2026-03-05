Ferrero splitst activiteiten en herschikt topmanagement

Nutellamaker Ferrero past zijn bestuursstructuur aan en splitst het traditionele kernbedrijf af van nieuwere activiteiten zoals ijs en ontbijtgranen. De huidige groepsdirecteur verhuist mee, om de integratie van Kellogg’s in goede banen te leiden.

Oud versus nieuw

Ferrero groepeert voortaan zijn traditionele activiteiten – chocolade, snoepgoed, koekjes, bakkerijproducten en zogenoemde better-for-you-producten – in de divisie Ferrero Core. Strategiechef Alessandro Nervegna wordt vanaf 1 september topman van die nieuwe divisie. Nervegna is momenteel Chief Strategy & Innovation Officer en werkt al bijna dertig jaar bij Ferrero.