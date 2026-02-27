[Filet Pur] Drie keer niks

De kassa rinkelt oorverdovend in Veghel, prijsgaranties worden taboe, en om de concurrentiestrijd te winnen, moet je tegenwoordig vroeg opstaan en laat gaan slapen. Filet Pur vertelt de waarheid gratis, maar liegt voor het geld. U niet?

In de put

Wat krijg je als je twee diepe putten bij elkaar voegt? Een nog diepere put, zou je denken. Diep genoeg om een stukje van de afvalberg in te begraven, misschien. Twee van goede bedoelingen overlopende startups die allebei in 2023 failliet gingen en wat later een doorstart maakten omdat ze van geen opgeven willen weten, bundelen de krachten: Pieter Pot en Andy gaan samen de eerste online supermarkt zonder wegwerpverpakkingen in de Benelux vormen. Dat verdient een aanmoediging, al is het nog even gissen naar de concrete vertaling van de duurzame ambities: op de Andy website kan je voorlopig nog volop zuivel, koffie, snacks en huishoudproducten in wegwerpplastic bestellen. We zullen ze nog wat tijd gunnen.