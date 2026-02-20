[Filet Pur] Een precaire catch-22

Het is officieel: de zelfverklaarde uitvinder van de hypermarkt (quod non) is geen internationale retailer meer. Filet Pur maakt gehakt van de vis-noch-vleesstrategie van de Franse nummer twee, die zijn Belgische dochter in de puree doet belanden.

Aanmodderen

Het menselijk vermogen om harde feiten te negeren is schier eindeloos. Dat bleek deze week nogmaals, tijdens de presentatie van dat zogezegd “radicale” plan Carrefour 2030 door de best betaalde CEO van de Europese foodretail, die tegen beter weten in koppig blijft weigeren het hopeloos verouderde model van de hypermarkten, die op de thuismarkt al acht (8!) jaar in de rode cijfers zitten, in vraag te stellen. Omdat de retailer zichzelf – overigens volstrekt onterecht – als de uitvinder van dat achterhaalde concept beschouwt?