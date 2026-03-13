[Filet Pur] Onmiskenbaar superieur

De prijzen dalen enkel in afwachting van een ongeziene klim, de marktleider doet een Amazonneke en gezondheid is een pervers verdienmodel voor verkopers van pretvoeding. De échte ellende moet nog beginnen, maar in afwachting is er toch al deze Filet Pur.

Omgewrongen

Er werd hier en daar wat te vroeg gejuicht, afgelopen week, had ik de indruk. Bij onze zuiderburen bijvoorbeeld, waar de negotiaties die daar op 1 maart werden afgerond omdat de wet dat zo voorschrijft, volgens de eerste inschattingen hebben geleid tot een stabilisering van de prijzen na weliswaar bikkelharde onderhandelingen. Retailers slaan zich op de borst dat ze toch maar weer mooi de koopkracht van de armlastige Franse shopper hebben beschermd door grote boze fabrikanten die tariefverhogingen op de tafel legden, de arm om te wringen.