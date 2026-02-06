[Filet Pur] Voordelig vreemdgaan

De barometer staat op deprimerend weer in de FMCG, maar gelukkig ontwaart Filet Pur enkele lichtpuntjes, waaronder een marktleider die z’n maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt en een discounter die relationele taboes doorbreekt.

Betreurenswaardig

Marketing is de kunst om door middel van storytelling en andere liflafjes bij consumenten een hogere prijs af te troggelen dan de concurrentie. Maar dat blijkt toch z’n limieten te hebben, ondervindt onder andere PepsiCo. De multinational wil dit jaar de prijzen van snacks als Lay’s en Cheetos tot 15% verlagen, na druk op de volumes en klachten van Amerikaans consumenten. Wel vreemd. Hebben die betreurenswaardige mensen dan niet gehoord wat hun geliefde president al maanden oreert: dat de prijzen nog nooit zo laag waren als onder zijn bewind?