Folderstunt Jumbo toont prijsverschillen: lasagne 30% goedkoper in België

In Nederland en België pakt Jumbo deze week uit met een sterk gelijkende actie: duizend producten aan 1+1 gratis. Een deel van het aangeboden assortiment in beide landen is identiek, maar heel wat prijzen verschillen.

Dezelfde claim, andere prijzen

Met een opmerkelijke folderactie, die loopt van woensdag 2 tot en met dinsdag 8 september, zet Jumbo zich stevig op de kaart in Nederland en België. De aanbiedingen betreffen zowel bekende A-merken als de huismerken van Jumbo, in alle productcategorieën. De Nederlandse en Belgische folder maken dan wel dezelfde claim, maar ze zijn verre van identiek. De chipolata op de Belgische folder vind je in Nederland niet terug. Daar stunt de retailer dan weer met Johma salades die afwezig zijn in de Belgische folder.

Voor producten als Iglo Fish Cuisine, Hak groenteconserven of Jumbo wokgroenten lopen “gratis”-acties in beide landen, al zijn de prijzen vaak niet identiek. Het concurrentielandschap verschilt immers sterk. Het grootste prijsverschil is er voor Jumbo lasagne bolognese 400 gram: die kost met de actie nog 3,83 euro voor twee schalen in Nederland, tegenover slechts 2,59 euro in België, of een verschil van bijna 30%.

Onderhoudsproducten goedkoper in Nederland

De Valess vegetarische Gouda schnitzel (2 stuks/180 g) komt op 3,79 euro in Nederland en 3,49 euro in België, de Jumbo zalmfilet 360 gram kost 6,49 euro in Nederland en 6,00 euro in België. No Fairytales paprika-chilitortilla’s kosten in beide landen 2,99 euro voor twee verpakkingen. Voor twee stuks Liga Cracotte naturel 250 gram is dat 3,50 euro.

Ook voor Pampers Premium Protection is de prijs identiek. Maar voor onderhoudsproducten zijn de Nederlandse winkels goedkoper dan de Belgische, met bijvoorbeeld vijf flessen Robijn Klein & Krachtig Classics Color (22 wasbeurten) aan 35,58 euro in Nederland en 35,98 euro in België. Of 2 stuks Glorix Power Clean toiletblok Ocean aan 3,65 euro in Nederland en 3,99 euro in België en 5 verpakkingen Sun Ultra Power Plus vaatwascapsules (18 stuks) voor 25,98 euro in Nederland en 29,68 euro in België, dus 14% duurder.