[Analyse] Waarom Jumbo stunt met duizend gratis-aanbiedingen in België en Nederland

In zijn nieuwe weekfolder pakt Jumbo uit met duizend producten aan 1+1 gratis. De opmerkelijke stunt loopt zowel in Nederland als in België. De supermarktketen, die bekend stond om vaste lage prijzen, kan niet om sterke promoties heen.

Prijzen niet identiek

De claim op de nieuwe Jumbo-folder springt in het oog: 1000 producten, 1+1 gratis. De actie, die loopt van woensdag 2 tot en met dinsdag 8 september, betreft zowel bekende A-merken als de huismerken van Jumbo, in alle productcategorieën. Nog opmerkelijker is dat de folder dezelfde claim maakt op de Nederlandse thuismarkt als in België.