Franse groep Casino kruipt uit het dal

Ondanks een fors nettoverlies, veroorzaakt door herstructureringskosten, ziet retailgroep Casino tekenen van herstel, met een verbeterd bedrijfsresultaat. Het is nog wel wachten op een akkoord met de schuldeisers.

Rationalisering loont

Enkele weken geleden liet Casino weten dat de geconsolideerde omzet vorig jaar 8,26 miljard euro bedroeg, een lichte stijging van +0,5% op vergelijkbare basis, maar een daling van -2,5% op gepubliceerde basis, als gevolg van winkelsluitingen. Nu komt de groep ook met de winstcijfers. Die wijzen op een significante verbetering. De EBITDA ging 77% hoger, van 111 miljoen euro in 2024 naar 198 miljoen euro vorig jaar. Het courant bedrijfsresultaat (ROC) steeg van -49 miljoen euro naar 64 miljoen euro, de vrije kasstroom ging van -639 naar -120 miljoen euro.