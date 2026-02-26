Casino werkt aan herstel na nieuwe omzetdaling

Casino zag vorig jaar de gerapporteerde omzet verder dalen door winkelsluitingen, terwijl de vergelijkbare omzet licht steeg. De Franse retailgroep zet naar eigen zeggen zijn herstel voort, terwijl gesprekken met schuldeisers lopen.

Onderhandelingen lopen

In 2025 boekte de groep Casino een geconsolideerde omzet van 8,26 miljard euro, een lichte stijging van +0,5% op vergelijkbare basis, maar een daling van -2,5% op gepubliceerde basis. Die evolutie is toe te schrijven aan de sluiting van wel duizend kleinere buurtwinkels vorig jaar. CEO Philippe Palazzi wil prioriteit geven aan de kwaliteit van het winkelnetwerk.