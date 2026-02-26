België - NL
België - NL
thumb
Geschreven door Stefan Van Rompaey
In dit artikel
Artikel delen
  • instagram
  • linkedin

Casino werkt aan herstel na nieuwe omzetdaling

icon
Food26 februari, 2026

Casino zag vorig jaar de gerapporteerde omzet verder dalen door winkelsluitingen, terwijl de vergelijkbare omzet licht steeg. De Franse retailgroep zet naar eigen zeggen zijn herstel voort, terwijl gesprekken met schuldeisers lopen.  

Onderhandelingen lopen

In 2025 boekte de groep Casino een geconsolideerde omzet van 8,26 miljard euro, een lichte stijging van +0,5% op vergelijkbare basis, maar een daling van -2,5% op gepubliceerde basis. Die evolutie is toe te schrijven aan de sluiting van wel duizend kleinere buurtwinkels vorig jaar. CEO Philippe Palazzi wil prioriteit geven aan de kwaliteit van het winkelnetwerk.

Meer over... Food
Zie meer
Evenementen
Meest gelezen
Volg RetailDetail