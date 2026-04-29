Geen deal tussen Pernod Ricard en Jack Daniel’s

Er komt geen fusie tussen de Franse drankengroep Pernod Ricard en het Amerikaanse Brown-Forman, de eigenaar van whiskymerk Jack Daniel’s. De bedrijven kwamen niet tot een akkoord over de voorwaarden.

Op 26 maart 2026 bevestigden Pernod Ricard en Brown-Forman dat zij in gesprek waren over een mogelijke bedrijfsfusie. Pernod Ricard maakt vandaag bekend dat deze gesprekken zijn beëindigd en niet hebben geleid tot een overeenkomst, aangezien de bedrijven het niet eens raakten over voor beide partijen aanvaardbare voorwaarden.

Een deal had tot een wereldleider in sterke dranken kunnen leiden. Pernod Ricard is een van de grootste spelers in Europa, met merken als Absolut Vodka, Havana Club-rum en Jameson. Brown-Forman is vooral bekend in de VS met behalve Jack Daniel’s-whisky ook onder meer El Jimador-tequila.