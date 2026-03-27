Pernod Ricard wil Jack Daniel’s op de kop tikken

Vormen Absolut Vodka en Jack Daniel’s weldra een duo? De Franse sterkedrankengroep Pernod Ricard en de Amerikaanse producent Brown-Forman, bekend van onder meer Jack Daniel’s-whisky en El Jimador-tequila, bevestigen gesprekken over een mogelijke fusie.

Wereldleider in wording?

Mocht de fusie doorgaan, dan ontstaat er een wereldleider in sterke dranken: Pernod Ricard, met merken als Absolut Vodka, Havana Club-rum en Jameson-whisky, is een van de grootste spelers in Europa. Brown-Forman is vooral bekend in de VS en beschikt over een sterk portfolio aan premiummerken, met behalve Jack Daniel’s-whisky ook onder meer Old Forester en Glenglassaugh.

Pernod Ricard heeft het in een persverklaring over meer schaalgrootte, terwijl Brown-Forman toegeeft regelmatig strategische kansen te bekijken. Beide bedrijven zoeken manieren om zich te versterken in een markt waar consumenten minder alcohol consumeren en vaker kiezen voor goedkopere alternatieven.

De twee huwelijkskandidaten benadrukken dat het om een “fusie tussen gelijken” zou gaan. Pernod Ricard heeft een marktwaarde van meer dan 15 miljard euro, Brown-Forman is goed voor ongeveer 12 miljard dollar (zo’n 10,4 miljard euro). Ze beklemtonen tegelijkertijd dat het nog niet zeker is of er een akkoord wordt bereikt, en zullen pas verder communiceren zodra er een definitief akkoord is of wanneer de gesprekken worden stopgezet.